شكرا لقرائتكم هل يشارك عمار حمدي أمام الأهلي؟ وليد صلاح الدين يلجأ للخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد صلاح الدين، مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، إنه سيتم مخاطبة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أجل التراجع عن بند مشاركة عمار حمدي المعار إلى صفوف الفريق السكندري في مواجهة الأهلي والاتحاد.

وأكد صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيونية، أن عمار حمدي قدم أداء جيد في فوز الفريق على وادي دجلة بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وتابع وليد ، أن عقد إعارة عمار حمدي من النادي الأهلي يحتوي على بند يمنع مشاركة اللاعب أمام الأهلي.

وحول أخر استعدادات الفريق لمواجهة الهلال السعودي في البطولة العربية كشف وليد صلاح الدين أن الفريق سيتجه غدا إلى المملكة العربية السعودية وبالتحديد لجدة ثم يتجه إلى مكة المكرمة لقضاء مناسك العمرة ثم إلى الرياض من أجل التدريب بشكل يومي حتى موعد المباراة يوم السبت المقبل ضمن مافسات البطولة العربية.

ووضع الأهلي بند فى عقود لاعبيه المعاريين مثل عمار حمدي واحمد حمدي وأكرم توفيق و أحمد ياسر ريان يمنع مشاركتهم أمام الأحمر وهو البند الذى يستخدمه الزمالك منذ فترة.