رومانيا تجرد تشيكيا من لقب كأس الاتحاد

اسماء السيد - جردت رومانيا مضيفتها تشيكيا من لقب كأس الاتحاد في كرة المضرب عندما تغلبت عليها 3-2 الأحد في أوسترافا في الدور الأول.

وتدين رومانيا بتأهلها إلى الثنائي أورانا بيغو ومونيكا نيكوليسكو اللتين كسبتا مباراة الزوجي الحاسمة بالفوز على باربورا كرييتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا 6-7 (2-7) و6-4 و6-4 في ساعتين و53 دقيقة.

وتعادل المنتخبان في اليوم الأول بفوز كارولينا بليسكوفا على ميخائيلا بوزارنيسكو 6-1 و6-4، وسيمونا هاليب على سينياكوفا 6-4 و6-صفر.

ومنحت هاليب التقدم لرومانيا في مباراة الفردي الأولى الأحد بفوزها على بليسكوفا 6-4 و5-7 و6-4، وأدركت سينياكوفا التعادل بتغلبها على بوزارنيسكو 6-4 و6-2، ليكون الحسم في مباراة الزوجي التي حسمتها رومانيا.

وكانت سيدات تشيكيا توجن بلقب كأس الاتحاد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد حسمهن الدور النهائي أمام ضيفاتهن الأميركيات 3-صفر في براغ.

وكان اللقب السادس لتشيكيا في المسابقة بعد أعوام 2011 و2012 و2014 و2015 و2016، والحادي عشر بإضافة الألقاب الخمسة التي توجت بها إبان جمهورية تشيكوسلوفاكيا، فيما أخفقت الولايات المتحدة في تعزيز رقمها القياسي في المسابقة (18 لقبا).

وضربت رومانيا موعدا في نصف النهائي مع مضيفتها فرنسا التي تغلبت على مضيفتها بلجيكا 3-1.

وحجزت بيلاروسيا بطاقتها إلى دور الأربعة بفوزها الكبير 4-صفر على مضيفتها ألمانيا التي غابت عنها نجمتها أنجيليك كيربر.

وتلتقي بيلاروسيا في نصف النهائي مع الولايات المتحدة أو أستراليا.