شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: فوز الاتحاد على دجلة معنوى قبل موقعة الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد، أن فوز فريقه على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مسابقة الدورى يعد انتصارا معنويا قبل مواجهة الهلال السعودى بدور الثمانية للبطولة العربية لكأس زايد.
وقال مصيلحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "حلمي طولان مدير فني مميز وصادفه سوء توفيق خلال الفترة الأخيرة والقادم أفضل لسيد البلد بالدورى".
ويستعد الاتحاد لمواجهة الهلال السعودي السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مصيلحى: فوز الاتحاد على دجلة معنوى قبل موقعة الهلال السعودى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.