شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: فوز الاتحاد على دجلة معنوى قبل موقعة الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد، أن فوز فريقه على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مسابقة الدورى يعد انتصارا معنويا قبل مواجهة الهلال السعودى بدور الثمانية للبطولة العربية لكأس زايد.

وقال مصيلحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "حلمي طولان مدير فني مميز وصادفه سوء توفيق خلال الفترة الأخيرة والقادم أفضل لسيد البلد بالدورى".

ويستعد الاتحاد لمواجهة الهلال السعودي السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زايد.