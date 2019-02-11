شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: سنلجأ للخطيب لإشراك عمار حمدى أمام الأهلى بسبب بند المنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، إنه ستتم مخاطبة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى من أجل التراجع عن بند عدم مشاركة عمار حمدى المعار إلى صفوف الفريق السكندرى فى مواجهة الأهلى والاتحاد.

وأكد صلاح الدين، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عمار حمدى قدم أداء جيدا فى فوز الفريق على وادى دجلة بنتيجة 3-1، فى المباراة التى أقيمت مساء الأحد على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وتابع وليد صلاح الدين، أن عقد إعارة عمار حمدى من النادى الأهلى يحتوى على بند يمنع مشاركة اللاعب أمام الأهلي.

ووصف وليد صلاح الدين مسابقة الدورى الممتاز خلال الموسم الحالى بالصعبة، وأن حصد ثلاثة نقاط للفريق تجعله يقفز عدة مراكز، وفى حالة الفوز فى مباراتين يتواجد فى المربع الذهبى والعكس صحيح بالنسبة للخسارة.

وكشف وليد صلاح الدين أن النادى تعاقد مع 11 لاعبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، الأمر الذى يحتاج مزيدا من الوقت من أجل التجانس والتناغم بين العناصر الحديثة والقديمة، وهو ما يعمل حلمى طولان المدير الفنى على الانتهاء منه.

وقال مدير الكرة بالاتحاد إن الأهلى والزمالك وبيراميدز يتواجدون فى منطقة منفردة فى جدول مسابقة الدورى الممتاز، فيما تتواجد باقى الفرق فى مكان آخر.

وحول آخر استعدادات الاتحاد لمواجهة الهلال السعودى فى البطولة العربية كشف وليد صلاح الدين أن الفريق سيتجه صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية وبالتحديد فى جدة، ثم يتجه إلى مكة المكرمة لقضاء مناسك العمرة، ثم يتجه إلى الرياض من أجل التدريب بشكل يومى حتى موعد المباراة يوم السبت المقبل ضمن مافسات البطولة العربية.