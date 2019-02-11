وليد صلاح الدين يناشد الأمن الإفراج عن مشجعي الاتحاد السكندري.. فيديو

عمرو ابوبكر

ناشد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الإتحاد السكندري، مسئولي الأمن بالإفراج عن مشجعي نادي الاتحاد الذين تم القبض عليهم اليوم قبل بداية مباراة زعيم الثغر ووادي دجلة.

وأضاف صلاح الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، أن مدير الأمن وعده بأن يتم الإفراج عن المشجعين بعد فحص هويتهم مباشرة.