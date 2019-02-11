رونالدو يهز الشباك مجددًا ويعزز صدارة يوفنتوس

ساهم كريستيانو رونالدو بهدفه رقم 20 مع يوفنتوس في استعادة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم فارق 11 في الصدارة عقب الفوز 3-صفر على مستضيفه ساسولو الأحد.

وارتقى المهاجم البرتغالي عاليا ليحول تمريرة عرضية من ركلة ركنية بضربة

رأس في شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 70 ليحرز هدفه 18 في الدوري و20 في كافة المسابقات مع يوفنتوس.

وأحرز رونالدو هذا العدد، 20 هدفا، على الأقل في آخر 13 موسما

مع يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ولم ينتصر يوفنتوس في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم آخرها عندما تعادل مع بارما الأسبوع الماضي ليمنح نابولي صاحب المركز الثاني الفرصة لتقليص الفارق إلى تسع نقاط.

لكن فريق المدرب ماسيمليانو أليجري استعاد فارق الصدارة المريح بالفوز على ملعب ساسولو عقب تعادل نابولي سلبيا مع فيورنتينا السبت.