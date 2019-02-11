ساهم كريستيانو رونالدو بهدفه رقم 20 مع يوفنتوس في استعادة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم فارق 11 في الصدارة عقب الفوز 3-صفر على مستضيفه ساسولو الأحد.
وارتقى المهاجم البرتغالي عاليا ليحول تمريرة عرضية من ركلة ركنية بضربةرأس في شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 70 ليحرز هدفه 18 في الدوري و20 في كافة المسابقات مع يوفنتوس.
وأحرز رونالدو هذا العدد، 20 هدفا، على الأقل في آخر 13 موسما
ولم ينتصر يوفنتوس في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم آخرها عندما تعادل مع بارما الأسبوع الماضي ليمنح نابولي صاحب المركز الثاني الفرصة لتقليص الفارق إلى تسع نقاط.
لكن فريق المدرب ماسيمليانو أليجري استعاد فارق الصدارة المريح بالفوز على ملعب ساسولو عقب تعادل نابولي سلبيا مع فيورنتينا السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يهز الشباك مجددًا ويعزز صدارة يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.