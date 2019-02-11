الأهلي: اتحاد الكرة ليس فقيرًا لنساعده في تطبيق "فار"

فريق الأهلي كتب – محمد اللاهوني قال العامري فاروق ، نائب رئيس النادي الأهلي ، إن اتحاد الكرة ليس فقيراً كي يطلب دعم الأندية ومنها الأهلي في تطبيق تقنية الفيديو "فار" ببطولة الدوري الممتاز. الفيديو "فار" ببطولة الدوري الممتاز. وأضاف العامري: " إذا طلب اتحاد الكرة دعمنا المالي لن نتأخر ولكن الاتحاد ليس فقيراً فلديه إيرادات من حقوق البث وحقوق الرعاية وبالتالي لا يحتاج تمويلاً لتطبيق الفيديو". وأشار إلى أنه من الضروري تطبيق تقنية الفيديو وهو ما طالب به النادي الأهلي منذ شهور.

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