الأهلي يرد على سخرية تركي آل الشيخ

العامري فاروق

كتب – محمد اللاهوني

أوضح العامري فاروق ، نائب رئيس النادي الأهلي ، سر جملة "المجلس في انعقاد مستمر" التي اختتم بها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بيانه بعد اجتماعه

الطارئ يوم السبت الماضي.

وقال العامري: " من الطبيعي أن نكون في حالة انعقاد مستمر خاصة أن الأحداث متتالية

ولابد من اجتماعات طارئة ومستمرة لمناقشة كل ما هو جديد".

وكان تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي ومالك نادي بيراميدز قد تحدث بشكل ساخر عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك عن انعقاد مجلس الأهلي بشكل مستمر.