الأهلي يرد على سخرية تركي آل الشيخ

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أوضح العامري فاروق ، نائب رئيس النادي الأهلي ، سر جملة "المجلس في انعقاد مستمر" التي اختتم بها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بيانه بعد اجتماعهالطارئ يوم السبت الماضي.
وقال العامري: " من الطبيعي أن نكون في حالة انعقاد مستمر خاصة أن الأحداث متتالية
وكان تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي ومالك نادي بيراميدز قد تحدث بشكل ساخر عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك عن انعقاد مجلس الأهلي بشكل مستمر.
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