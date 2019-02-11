رياضة | سمير عثمان: أخطاء الحكام بسبب قلة التركيز.. والبعض يرى نفسه أكبر من المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمير عثمان: أخطاء الحكام بسبب قلة التركيز.. والبعض يرى نفسه أكبر من المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سمير عثمان الحكم الدولى السابق، أن أخطاء الحكام سببها الأساسي عدم التركيز وليست أخطاء فنية.

وقال عثمان في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الأزمة ظهرت مبكرا هذا الموسم، اللجنة بذلت مجهودا كبيرا في تجهيز الحكام".

وأردف: "أخطاء الحكام بسبب عدم التركيز وليست أخطاء فنية، ركلات جزاء واضحة لا تحتسب بالرغم من اقتراب الحكم منها، وذلك "لانه مش مركز".

وتابع : "هذه الاخطاء يتحملها الحكم نفسه وليست لجنة الحكام، لأنها أخطاء ليست فنية".

وواصل: "كما أن هناك بعض الحكام يرون أنفسهم أكبر من المباريات وهذا الأمر يتسبب في قلة التركيز، وهناك بعض الأندية "مش بتستحمل الاخطاء دي".

كما يرى سمير عثمان الحكم الدولي السابق أن وجود الحكم الخامس يسبب تراخي لحكم الساحة في المباريات.

واستكمل: "التراخي يصيب حكم الساحة بسبب الحكم الخامس وانه سيساعده في اتخاذ القرارات".

وأتم "لو كنت رئيسًا للجنة التحكيم لاجتمعت مع الحكام وأكدت لهم ان الدوري مهدد بالإلغاء بسبب قراراتهم الخاطئة".