رياضة | هل يفعلها ريال مدريد ويضم "الهداف"؟

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أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان الإيطالي أصبح غير مؤكد حتى الآن في ظل تراجع المفاوضات بين الطرفين.

وأشارت صحيفة Le10Sport الفرنسية إلى أن المفاوضات على تمديد عقد إيكاردي مع إنتر ميلان تتراجع وأن ريال مدريد يستطيع الاستفادة من هذا التراجع والتفاوض بقوة مع إيكاردي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان أغلق وتيرة المفاوضات خلال الفترة الحالية بسبب اعتقاده أنه لا يوجد من سيدفع الشرط الجزائي لإيكاردي البالغ 110 ملايين يورو.

وكشفت الصحيفة الفرنسية بأن إنتر ميلان سيهدف في الوقت الحالي التركيز على مسار باولو ديبالا في يوفنتوس لكن ريال مدريد لن يغيب عن إيكاردي الذي كان يتابع لعدة أشهر.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن ريال مدريد سيحاول الاندفاع نحو إيكاردي بعد إيقاف المفاوضات من جانب إنتر ميلان في محاولة للظفر بخدمات اللاعب الأرجنتيني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.