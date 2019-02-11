رياضة | مدافع برشلونة: ريال مدريد منافس دائم.. وهذا هو هدفنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة: ريال مدريد منافس دائم.. وهذا هو هدفنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال روبيرتو في تصريحات صحفية: "شتيجن قام بتصديات عظيمة بالنسبة لي هو الافضل بالعالم حالياً".
وأضاف: "نحن دائماً نقوم بالنقد الذاتي ، دائماً نحاول تصحيح الاخطاء لكن هيا نحن نقدم موسم رائع ولازلنا بالصدارة بفارق كبير".
وكشف في ختام تصريحاته بقوله: "افتقدنا لبعض التواصل بالشوط الاول خصوصاً بالثلث الهجومي".
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