رياضة | تير شتيجن: لدينا جدول مرهق.. وها سر تعادلنا مع بيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تير شتيجن: لدينا جدول مرهق.. وها سر تعادلنا مع بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال شتيجن في تصريحات صحفية: "لقد ضغطوا علينا بشكل قوي جداً طيله فترات المباراة ، اعتقد ان التعادل جيد في هذا الملعب ، دائما هناك جوانب يجب تحسينها وعلينا ان نعمل على ذلك".
وأضاف: "يجب تقييم ماحدث لكن ليس الآن الوقت ليس مناسب علينا ان نرتاح ونعود لتحليل ماحدث ونعمل على التحسن".
واختتم: "اي التصديين افضل؟ جميعهم لقد اعطتني التصديات الثقة خلال المباراة لا اعرف اذا ماكنت افضل لاعب بالفريق ام لا المهم هو مساعدة الفريق".
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