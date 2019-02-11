رياضة | مانشستر يونايتد يستعد لابرام كبرى صفقاته

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كشف هاري ماجواير نجم ليستر سيتي الإنجليزي أنه يريد الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة على الرغم من الاهتمام الكبير المسلط عليه من قبل كبار أوروبا على رأسهم مانشستر يونايتد أكثر المهمتمين بخدمات النجم الإنجليزي، حيث يرغب الشياطين الحمر في التعاقد معه لترميم الخط الخلفي له.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية بأنه تم منح مانشستر يونايتد أملًا جديدًا في أن يتمكنوا من التوقيع في نهاية المطاف مع هاري ماجواير بعد اعتراف ماجواير برغبته في اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة البريطانية بأن ماجواير ألمح بأنه قد يغادر ليستر سيتي من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا وهو ما فتح باب المفاوضات بينه ومانشستر يونايتد.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مانشستر يونايتد حاول التوقيع مع ماجواير الصيف الماضي مقابل 60 مليون جنيه استرليني لكنهم وجدوا أن ليستر غير راغب في بيعه.

وقال ماجواير في تصريحات نقلتها ذا صن:" لقد منحني ليستر منبرًا رائعًا للذهاب واللعب في كأس العالم. لذا، فإن سدادها أمر مهم، لم يكن هناك أدنى شك في ذهني أنني سأكون مخلصاً وأبدأ الموسم مع ليستر".

واختتم ماجواير تصريحاته قائلاً :"كل لاعب شاب يرغب في اللعب على المستوى الأعلى، ليستر هو نادٍ في الأعلى وسنرى أين يذهبون وسنرى أين أذهب".