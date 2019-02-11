رياضة | نصر عزام: غرامة متوقعة على الإسماعيلي ومن الوارد تقديم استئناف جديد للكاف بسبب الجمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصر عزام: غرامة متوقعة على الإسماعيلي ومن الوارد تقديم استئناف جديد للكاف بسبب الجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نصر عزام، المستشار القانوني لنادي الاسماعيلي أنه يتوقع توقيع غرامة مالية على ناديه من جانب الكاف بسبب ما حدث من الجمهور في مباراة الأفريقي التونسي.

وقال نصر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نتوقع غرامة مالية على الاسماعيلي، وستكون متوقعة بسبب ماحدث، ومن الوارد تقديم استئناف جديد للكاف بسبب الجمهور".

وأكمل: "عرضنا على الكاف نماذج مشابهة لما حدث في لقاء الإسماعيلي والأفريقي ولم يتم استبعاد الفريق صاحب الملعب، ومن الوارد تقديم الإسماعيلي استئناف جديد حال استبعاد الجمهور من حضور مباريات الفريق الأفريقية".

وأتم: "أتوقع تغريم الإسماعيلي مبلغ يتراوح بين 10 آلاف و40 ألف دولار".