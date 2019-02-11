رياضة | راكيتيتش يكشف سبب تعادل برشلونة وبيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش يكشف سبب تعادل برشلونة وبيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيفان راكيتيتش، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، أن فريقه أتى من أسبوعين شاقين وإرهاق، الأن لديهم أيام للراحة وتصحيح الأمور. وقال راكيتيتش في تصريحات صحفية: "ريال مدريد ؟ نحن علينا ان نفكر بأنفسنا فقط". وأضاف: "عانينا كثيراً باللمسة ماقبل الأخيرة اليوم". وتابع: "النقطة جميلة وكافيه". واختتم بقوله: "كان ملعباً صعباً اعتقد التعادل جيد".

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