رياضة | رسالة قوية من "شوبير" لمحاربة التعصب قبل بطولة أمم إفريقيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة قوية من "شوبير" لمحاربة التعصب قبل بطولة أمم إفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الاعلامي أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد الكرة رسالة قوية بخصوص حالة التوتر والصراع والتعصب الموجودة علي الساحة الكروية المصرية خلال الفترة الحالية.

وقال "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون": "من فضلكم دي دولة كبيرة قوية آمنة قوية مستقرة ومصممة ، مصممة على النجاح مصممة على الحياة مصممة على الإنجاز مصممة عل إنها تقدم أفضل أروع أجمل صورة، من فضلكم لازم كلنا نعي ونعرف ده كويس".

وأضاف: " مصر عندما طلبت تنظيم بطولة أمم إفريقيا في 4 أشهر لأنها تعلم أنها تقدر تنجح في ذلك بل وتحقق نجاح ساحق..جمهورنا واعلامنا ومسؤولينا الرياضيين كلهم مطالبين أن يكونوا على "قلب رجل واحد" ".

وأردف: " لن يكون هناك قضية أو مشكلة لو الأهلي خسر بطولة أو الزمالك يكسب بطولة أو أي فريق آخر يتوج ببطولة، وسيكون هناك مشكلة كبيرة حال فشل مصر في تنظيم بطولة أمم إفريقيا".

واستطرد: " النهاردة مصر رئيسة الإتحاد الإفريقي، كل دول إفريقيا تحت رئاسة مصر وذلك يعني ثقة كبيرة في مصر".

وتابع: " لابد أن نسعي لتحقيق نجاح يفوق النجاح الذي حققناها خلال استضافة بطولة أمم إفريقيا 2006، وسيكون هناك اهتمام إعلامي كبير بالبطولة الإفريقية، ولابد أن نكون علي قدر ذلك ونوجه رسالة للعالم أننا قادرين على النجاح".

واستكمل: " الخطأ غير مسموح خلال الفترة الحالية وقبل تنظيم بطولة أمم إفريقيا، وغير مسموح محاولات البعض لإفساد البطولة القارية، وكل هذا من أجل الحفاظ على اسم وصورة مصر".

وأضاف: " كرة القدم صنعت للمتعة والخسارة والمكسب أمر طبيعي ويجب ألا نختلق مشاكل وأزمات غير مبررة "مش هندخل حرب رياضة"، "مش هندخل حرب بين الأندية" ".

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا في يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.



