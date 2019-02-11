رياضة | أول تعليق من فالفيردي بعد الإخفاق أمام أتلتيك بيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فالفيردي بعد الإخفاق أمام أتلتيك بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "ميسي بخير، هو مقتنع بذلك، انه في افضل حالاته ولهذا السبب كان اساسيا اليوم".
وأضاف: "في الشوط الثاني كانت هنالك تصديات لـ شتيجن مذهلة واعجازية".
وواصل: "هبوط مستوى برشلونة ؟ كرة القدم هي كرة القدم وهذه هيا طبيعتها".
وتابع: "بعض المباريات التي تتعثر بها تأتي المطالبات بتغيير لاعب او لاعبيين لكن عندما يحدث التعثر لا يلام عليه لاعب واحد هي مسؤولية الجميع".
وأكمل: "الارهاق ؟ عندما تفوز لا احد يتحدث وعندما تتعثر الجميع يتحدث ، لقد جئنا من اسبوع طويل لكن لانريد ان نلقي بالاعذار هنا، ربما كان علينا ان نتقدم اكثر للامام بالشوط الأول".
واستطرد: "تبديل فيدال وكوتينهو؟ عندما يقرر المدرب اخراج احد ما يبدوا وكأنه مستقصداً لاعباً بحد ذاته، الامر ليس كذلك كان يجب ان اجرب شيئاً آخر".
وكشف: "كان لدينا صعوبات في بعض اوقات المباراة ، كنا نصل الى الثلث الأخير لكن افتقدنا لصناعة الفرص هذا صحيح".
وأردف: "حديث سواريز عن سوء الربط الهجومي؟ عندما نتحدث عن مشكلة هجومية نتحدث عن نجاح تمريرة ، تمركز لاعب او توقيت عدم وجود رقابة على لاعب مثل هذه الاشياء".
واختتم: "6 نقاط عن ريال مدريد؟ كنا متصدرين قبل المباراة ولازلنا متصدرين بعد المباراة لاتهم الحسابات الآن علينا ان نواصل حتى نهاية الدوري".
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