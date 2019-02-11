رياضة | ليدرز يزاحم بيراميدز بدوري بني سويف 2000

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حقق فريق ليدرز مواليد 2000 فوزا كبيرا على الشبان المسلمين بنتيجة 5 × 0 وذلك فى إطار مباريات دورى منطقة بنى سويف لكرة القدم. أحرز أهداف ليدرز أحمد كشرى هدفين وكلا من عبد الرحمن جمعه واحمد شعبان وعمر محمد هدف لكل منهما. وخلال المباراة ظهر جميع لاعبي الفريق بمظهر فنى ورياضي وأخلاقى مشرف نال استحسان الجميع بجانب التزامهم بتعليمات الجهاز الفنى طوال ال 90 دقيقة. ويقود الفريق جهاز فنى بقيادة حسن فاروق مديرا فنيا ورجب الوجيه ووليد ممدوح جهاز إدارى ومحمد ربيع مدربا لحراس المرمى وخالد بدوى مدير الكرة والثنائى الدكتور إسماعيل امين والدكتور محمد نبيل جهاز طبي وطه عباس مدير شركة ليدرز وأكرم جابر رئيس شركة ليدرز الرياضى. ويحتل الفريق المركز الثانى برصيد 10 نقاط إثر تحقيقه نتيجة الفوز بثلاث مباريات وتعادل بمباراة وهزيمة بمباراة وحيدة خلف بيراميدز المتصدر لجدول الترتيب .

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