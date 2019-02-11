رياضة | بوسكيتس: التعادل مستحق.. وهذا سبب اخفاقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوسكيتس: التعادل مستحق.. وهذا سبب اخفاقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتس، نجم وسط برشلونة، على تعادل فريقه أمام أـتلتيك بيلباو بلا أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون لليجا.

وقال بوسكيتس: "التعادل؟ أعتقد تعادل مستحق ، فشلنا بانتزاع الـ3 نقاط".

وأضاف: "التعادل الثالث للتوالي؟ مباراة اليوم افتقدنا للوصول الى الامتار الاخيرة بسبب تكتل لاعبي بلباو ، دائما كل الفرق تعاني هنا في السان ماميس وعلينا ان نواصل المشوار".