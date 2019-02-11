رياضة | سواريز: التعادل غير مستحق.. ولدينا الحارس الأفضل في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز: التعادل غير مستحق.. ولدينا الحارس الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سواريز في تصريحات صحفية بعد انتهاء المباراة: "بلباو لايستحق نقطة التعادل".
وأضاف: "هنالك روزنامة المباريات وهذا ما ارهقنا".
وواصل: "بلباو خطط جيداً للقاء، نحن ارهقنا جدول المباريات وكان لدينا ارهاق".
وتابع: "شتيجن الافضل بالعالم حالياً".
وأكمل: ليو ميسي 100% ودائماً يقدم مالديه بهالهجمات".
واستطرد: "هناك بعض التفاصيل التي نقصت لدينا الليلة، يوجد نقص بالتواصل بين اللاعبين، كان علينا طلب الكرة أكثر".
واختتم: "لا أدري لو كانت النتيجة عادلة ، لكن الفريقان قدمى الأفضل للفوز".
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