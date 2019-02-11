رياضة | سواريز: التعادل غير مستحق.. ولدينا الحارس الأفضل في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز: التعادل غير مستحق.. ولدينا الحارس الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الأوروجوياني لويس سواريز، مدافع برشلونة الإسباني، إلى أن أتلتيك بلباو لعبوا بشكل جيد، لكن التعادل (0-0) غير مستحق.

وقال سواريز في تصريحات صحفية بعد انتهاء المباراة: "بلباو لايستحق نقطة التعادل".

وأضاف: "هنالك روزنامة المباريات وهذا ما ارهقنا".

وواصل: "بلباو خطط جيداً للقاء، نحن ارهقنا جدول المباريات وكان لدينا ارهاق".

وتابع: "شتيجن الافضل بالعالم حالياً".

وأكمل: ليو ميسي 100% ودائماً يقدم مالديه بهالهجمات".

واستطرد: "هناك بعض التفاصيل التي نقصت لدينا الليلة، يوجد نقص بالتواصل بين اللاعبين، كان علينا طلب الكرة أكثر".

واختتم: "لا أدري لو كانت النتيجة عادلة ، لكن الفريقان قدمى الأفضل للفوز".