رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة وأتليتك بلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة وأتليتك بلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة رقم 23 ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم ، على ملعب سان ماميس. وينشر "الخليج 365 الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب مباراة برشلونة وبلباو مساء اليوم الأحد في الليجا الإسبانية. وجاء ترتيب هدافي الليجا كالتالي: 1- ليونيل ميسي "برشلونة" 21 هدف 2- لويس سواريز "برشلونة" 15 هدف 3- كريستيان ستواني "جيرونا" 12 هدف 4- جريزمان "أتلتيكو مدريد" 11هدف 5- وسام بن بدر "إشبيلية " 11 هدف 6- بورخا ايجليسياس "اسبانيول" 10 أهداف 7-شارليز دياز "إيبار" 10 أهداف

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