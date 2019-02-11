رياضة | برشلونة يتعثر أمام بلباو.. ويمنح فرصة ذهبية لريال مدريد في صراع صدارة الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتعثر أمام بلباو.. ويمنح فرصة ذهبية لريال مدريد في صراع صدارة الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج فريق برشلونة بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب مضيفه أتلتيك بيلباو (0-0)، في المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واكتفى برشلونة بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، الذي يعتبر بمثابة الهزيمة بالنسبة له، ليرفع بها رصيده إلى 61 نقطة، ويحتل صدارة الليجا، لكن الفارق تقلص إلى 6 نقاط بينه وبين مطارده المباشر ومنافسه التقليدي ريال مدريد.

وأنعش الفريق الكاتالوني، حامل اللقب، بذلك آمال غريمه الملكي في المنافسة على لقب الدوري من جديد.

في المقابل، رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 27 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.