رياضة | الأهلي: ليس لدينا خصومة مع اتحاد الكرة.. ولن نلعب مبارياتنا إلا بتواجد الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: ليس لدينا خصومة مع اتحاد الكرة.. ولن نلعب مبارياتنا إلا بتواجد الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، أن النادي ليس في خصومة مع اتحاد الكرة المصري، أو أي مؤسسة في مصر.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية لقناة النهار مساء الأحد: "الأهلي يتعامل بمخاطبات رسمية، اتحاد الكرة هو من صدر الأزمة وعليه أن يعيد الترتيب ويلتزم به، نحن داعمين بقوة لكل البطولات التي تقام في مصر".

وتابع "الأهلي لن يلعب الا بجمهوره، مينفعش تحرمني من جماهيري وتدخل جمهور الأندية المنافسة".

وواصل "المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة قال كلام ويريد أن يضعنا في منطقة معينة".

وأردف "على المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة أن يعي بأنه يتحدث عن جمهور هو الأكبر في مصر".

وأشار "الأهلي يدعم الدولة وكل الأجهزة الأمنية نقطة ومن أول السطر ، الأهلي لن يترك جمهوره الناس لازم تستوعب الكلام ده".

واستطرد "لم نبلغ بتأجيل مباراتنا مع بيراميدز، ونرفض استبدال مباراتنا بالدوري لتكون بدلاً من مباراة الكأس".

وأتم حديثه "من العيب المزايدة على دعم الأهلي للدولة والأمن، الأهلي طلب حضور جماهيره وفقاً للشروط التي وضعها الأمن".