رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع أتلتيك بيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع أتلتيك بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة والعشرون، لبطولة الدوري الإسباني "لا ليجا"، والتي شهدت العديد من المباريات المثيرة، وعلى رأسها ديربي مدريد الذي فاز به ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1، فضلا عن تعثر برشلونة بتعادله سلبيا أمام ريال سوسيداد. ويرصد لكم الخليج 365 الرياضي ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة، على النحو التالي : 1- برشلونة.. برصيد 51 نقطة. 2- ريال مدريد.. برصيد 45 نقطة. 3- أتلتيكو مدريد.. برصيد 44 نقطة. 4- إشبيلية.. برصيد 37 نقطة. 5- خيتافي.. برصيد 35 نقطة. 6- ريال بيتيس.. برصيد 32 نقطة. 7- ألافيس.. برصيد 32 نقطة. 8- فالنسيا.. برصيد 31 نقطة. 9- ريال سوسيداد.. برصيد 31 نقطة. 10- إيبار.. برصيد 30 نقطة. 11- ليجانيس.. برصيد 29 نقطة. 12- إسبانيول.. برصيد 28 نقطة. 13- أتلتيك بيلباو.. برصيد 27 نقطة. 14- ليفانتي.. برصيد 27 نقطة. 15- بلد الوليد.. برصيد 26 نقطة. 16- سيلتا فيجو.. برصيد 24 نقطة. 17- جيرونا.. برصيد 24 نقطة. 18- رايو فاليكانو.. برصيد 24 نقطة. 19- فياريال.. برصيد 20 نقطة. 20- هويسكا.. برصيد 18 نقطة.

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