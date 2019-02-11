سيرجيو راموس يغضب الجماهير بصورة «الرضعة».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسبب النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، في غضب جماهير فريق اـلتيكو مدريد، بعدما أبدى إعجابه بصورة ساخرة من الفريق، عقب فوز الريال بثلاثية مقابل هدف في مباراة الفريقين بالدوري.

إعجاب راموس، بصورة تسخر من أتلتيكو مدريد على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تسبب غضب عدد كبير من الجماهير، بعدما أعجب اللاعب الدولي الإسباني بصورة ساخرة له يظهر فيها حاملا طفلا رضيعا، وفي يده زجاجة حليب.

الصورة تم تعديلها ببرنامج “فوتوشوب”، حيث تم استبدال صورة الرضيع بشعار أتلتيكو مدريد.. وتسخر الصورة من هزيمة الأتلتيكو، أمام غريمه الريال بثلاثة أهداف مقابل واحد، وكان راموس من مسجلي أهداف اللقاء، في الدقيقة 42 من ضربة جزاء.

منتقدو الصورة قالوا: إن راموس يؤجج غضب المشجعين بهذه الأفعال، فيما ذكر البعض أن ما قام به الدولي الإسباني يدخل في نطاق “المشادة الكروية”، التي تسبق وتعقب كل مباراة.

راموس، قال في تصريحه صحفية بعد نهاية اللقاء: “قدمنا مباراة كبيرة سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، وبالتحديد الدفاعية، حيث لم نمنح الخصم فرصة لخلق الكثير من الفرص.. ريال مدريد ينافس على ثلاث بطولات، وسنستمر في المنافسة حتى آخر لحظة.