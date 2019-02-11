شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسقط في فخ بلباو بالليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام نظيره أتلتيك بلباو اليوم الأحد في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب سان ماميس في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

فشل الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما على مدار المباراة التي شهدت طرد أوسكار دي ماركوس لاعب بلباو في الدقيقة 91.

التعادل رفع رصيد برشلونة للنقطة 51 في المركز الأول بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الوصيف فيما وصل رصيد بلباو للنقطة 27 في المركز 14.