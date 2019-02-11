شكرا لقرائتكم خبر عن ماوريسيو ساري يواجه شبح الإقالة بعد سداسية مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أقر ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي تشيلسي الأنجليزي أن موقفه حرج للغاية أمام إدارة النادي وذلك بسبب الخسارة الساحقة التي تعرض لها البلوز أمام مانشستر سيتي بستة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الإتحاد لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

وكان ساري قد خرج بعد المباراة وأكد في مقابلة صحفية أنه لا يجد سبب واضح لما حدث حيث تدرب الفريق بصورة جيدة طيلة أيام الأسبوع الماضي وكان جميع اللاعبين بحالة جيدة الأمر الذي يجعلني غير متفهم ماحدث في مباراة اليوم.

وأضاف " بالبطع الموقف صعب للغاية خاصةً وأنني المسؤول الأول والأخير عن الفريق في حالة الفوز أو الخسارة ولا أعرف في الوقت الحالي ماذا سيكون مصيري لكن إعتقد حدوث خطوة طبيعية وضرورية من جانب الإدارة وليست لدي أي فكرة يمكن للصحفيين أن يسألوا الإدارة.

وحول لاعبوا البلوز قال ساري أنهم لم ينفذوا الضغط المطلوب لقاء اليوم كان الفارق كبير جداً بين الفريقين من حيث الضغط على حامل الكرة وضغط لاعبوا السيتي على لاعبينا بصورة يرة وتركيز شديد ونحن لم نفعل المطلوب منا على أكمل وجه لذلك إستحقينا الخسارة.

وأنهى ساري تصريحاته " الفترة الأخيرة نعاني من سوء في النتائج خارج ملعبنا لا أعلم السبب لكن الأمر لن يكون سهلاً خلال الفترة المقبلة.