سلة الأهلي تتأهل لدور الثمانية ببطولة إفريقيا للرجال

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تحرير:أحمد سعيد ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ١١:١١ م
تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إلى دور الثمانية من منافسات بطولة إفريقيا للأندية "الأفروليج" بعد الفوز على نظيره فريق «REG» الرواندي، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في ختام منافسات دور الستة عشر بالمجموعة الثالثة، التي استضافها النادي، ليلحق بأول أغسطس الأنجولي، الذي احتل صدارة المجموعة، وقدم المارد الأحمر عرضًا قويًا، وأنهى اللقاء لصالحه في الثواني الأخيرة بنتيجة 78-76.
وشهدت الفترة الرابعة تفوقًا كبيرًا من جانب لاعبي الأهلي بفضل الروح القتالية والدفاع القوي والرميات الثلاثية، ليحول الفريق تأخره إلى فوز مثير، بعد علاج الأخطاء التي وقعت في الفترات السابقة. وكان الأهلي قد خسر أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا، أمس، على حساب فريق فيروفيارو الموزمبيقي. وانتهت
وكان الأهلي قد خسر أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا، أمس، على حساب فريق فيروفيارو الموزمبيقي.
وانتهت الفترة الأولى بتقدم ريج بنتيجة 19-14، وحسم الأهلي الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 25-22، لكن الشوط الأول انتهى لصالح بطل رواندا بنتيجة 41-39.
لكن فريق ريج الرواندي عاد للتفوق في الفترة الثالثة، وحسمها بنتيجة 23-20، لتصبح النتيجة الإجمالية 64-59 لصالح بطل رواندا.
وشهدت الفترة الرابعة تفوقًا كبيرًا من الأهلي، بعد علاج الأخطاء، التي وقعت في الفترات السابقة، وإراحة اللاعين أصحاب الخبرات، مثل طارق الغنام الذي تألق في الفترة الأخيرة.
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