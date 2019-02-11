انت الان تتابع أعاره الأهلي فعرف طريقه إلى التألق.. من هو عمار حمدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لم يتوقع أحد أن يخطف اللاعب الشاب الذي لم يتعد عمره تسعة عشر عامًا، الأنظار منذ المباراة الأولى التي يشارك فيها مع الاتحاد السكندري، بعد إعارته من الأهلي.

واصل عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري، المعار من الأهلي، لمدة 6 أشهر تألقه للمباراة الثانية على التوالي بعدما ظهر بمستوى رائع، حيث سجل هدفين، وأنقذ فريقه السكندري من الخسارة أمام فريق المصري، وعرقل مسيرة الانتصارات المتتالية للفريق البورسعيدي، في الجولة الـ21 بعد التعادل 2-2، وعاد عمار الذي لم يتعد عمره الـ19 عامًا، وأسهم في فوز الاتحاد على نظيره وادي دجلة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري، ليبتعد أبناء حلمي طولان عن منطقة الهبوط، حيث نجح اليوم في صناعة هدفين، وأسهم بتمريرة سحرية في صناعة الثالث.

في الانتقالات الصيفية الماضية، تعاقد الأهلي مع عمار حمدي قادمًا من صفوف النصر في صفقة كلَّفت خزينة القلعة الحمراء 10 ملايين جنيه، بعد أن ظهر بمستوى مميز مع فريقه، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، وتلقى عدة عروض، كان أبرزها بازل السويسري، لكن العرض لم يصل إلى المرحلة الجدية لينتقل بعدها اللاعب الصاعد

في الانتقالات الصيفية الماضية، تعاقد الأهلي مع عمار حمدي قادمًا من صفوف النصر في صفقة كلَّفت خزينة القلعة الحمراء 10 ملايين جنيه، بعد أن ظهر بمستوى مميز مع فريقه، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، وتلقى عدة عروض، كان أبرزها بازل السويسري، لكن العرض لم يصل إلى المرحلة الجدية لينتقل بعدها اللاعب الصاعد إلى القلعة الحمراء أملأً في أن يكتب شهادة ميلاده سريعًا، ويحجز لنفسه مكانًا وسط الكبار. الأهلي لم يشارك عمار حمدي مع المارد الأحمر، سوى في مباراة وحيدة كانت ودية أمام المصرية للاتصالات، التي انتهت بفوز الأهلي بسداسية نظيفة، بعدما حل بديلًا في الدقيقة 63 وقدم اداءً مميزًا خلال النصف ساعة التي شارك فيها، لكنه لم يظهر في أي مواجهة رسمية مع الفريق الأول. حمدي شارك مع فريق الشباب، وقدم مستوى متميزا، وهو ما دفع عادل عبد الرحمن، المدير الفني لفريق سموحة الحالي، ومدرب فريق شباب الأهلي وقتها، للتأكيد لمسئولي القلعة الحمراء، أن عمار مواليد 99 هو أفضل صفقات الشباب التي تعاقد معها الأهلي خلال الفترة الحالية. ونظرًا لصعوبة حصول صاحب التسعة عشر عامًا على فرصة المشاركة في المباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وافق الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي على إعارته إلى فريق الاتحاد السكندري من أجل المشاركة في المباريات. الاتحاد في ظهوره الأول مع الاتحاد السكندري، جلس على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء، حتى جاءت الدقيقة السابعة عشرة، لتكتب المشاركة الأولى له مع الفريق السكندري، بعدما حلّ بديلا لزميله كريم ممدوح الذي تعرض للإصابة، ونجح اللاعب الشاب عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لزعيم الثغر، في خطف الأنظار، بعدما أنقذ أبناء حلمي طولان من الخسارة أمام المصري البورسعيدي، بإحرازه هدفين. بعد مرور ربع الساعة من الشوط الثاني سجل أول أهدافه مع زعيم الثغر، مدركًا هدف التعادل لفريقه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ظن الجميع أن المباراة انتهت لصالح المصري البورسعيدي المتقدم بهدفين لهدف، إلا أن عمار حمدي كان له رأي آخر، وفاجأ الجميع بقذيفة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك البورسعيدية، وسط فرحة من لاعبي الاتحاد. في المباراة الثانية له مع الاتحاد السكندري واصل صاحب التسعة عشر عامًا، تألقه بعدما أسهم في الأهداف الثلاثة التي سجلها زعيم الثغر، في شباك وادي دجلة، بعد مرور 30 دقيقة من بداية اللقاء، أسهم عمار في الهدف الأول، بعدما أرسل عرضية قابلها خالد قمر برأسية في مرمى محمد عبد المنصف. عمار واصل تألقه وضغط على دفاع دجلة وخطف الكرة، ومررها إلى خالد قمر داخل منطقة الجزاء، صوبها بطريقة رائعة من فوق محمد عبد المنصف، مسجلًا الهدف الثاني له وصناعة ثانية لعمار حمدي، وفي الهدف الثالث تلاعب صاحب التسعة عشر عامًا بدفاع دجلة، ومرر الكرة بكعب القدم إلى كريم الديب، الذي أرسل عرضية أرضية، قابلها جدو بلمسة في المرمى، ليسهم عمار في ثلاثية زعيم الثغر. النصر شارك عمار حمدي في 18 مباراة ببطولة الدوري خلال الموسم الماضي، مع فريق النصر الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بواقع 1023 دقيقة، سجل هدفًا واحدًا كان في شباك الرجاء، في الأسبوع الثاني والثلاثين، وصنع آخر أمام فريق الإنتاج الحربي، في الجولة السابعة والعشرين، فيما شارك مع فريقه بمباراة واحدة ببطولة كأس مصر، ولم يُسجل أو يصنع أي هدف.

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