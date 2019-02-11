انت الان تتابع شتيجن ينقذ برشلونة من السقوط أمام بيلباو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي برشلونة وأتلتيك بيلباو، التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب سان ماميس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا)، ليرفع الفريق الكتالوني الذي تعادل للقاء الثاني على التوالي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الأول، بينما جاء الفريق الباسكي الذي اكمل المواجهة بـ 10 لاعبين، بعدما قام الحكم بطرد أوسكار دي ماركوس بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، في المركز الثالث عشر مؤقتا برصيد 26 نقطة.

بدأ أصحاب الأرض بضغط هجومي على برشلونة وكانوا الأكثر خطورة على المرمى، في ظل التألق الألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، الذي لم يقدم لاعبيه المستوى المنتظر خلال سير اللقاء. وعانى الفريق الكتالوني من سوء في الانتشار وبطء كبير في التحرك خلال أغلب فترات الشوط الأول، سواء من وسط الملعب أو خط الهجوم الذي