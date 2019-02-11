انت الان تتابع شتيجن ينقذ برشلونة من السقوط أمام بيلباو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي برشلونة وأتلتيك بيلباو، التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب سان ماميس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا)، ليرفع الفريق الكتالوني الذي تعادل للقاء الثاني على التوالي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الأول، بينما جاء الفريق الباسكي الذي اكمل المواجهة بـ 10 لاعبين، بعدما قام الحكم بطرد أوسكار دي ماركوس بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، في المركز الثالث عشر مؤقتا برصيد 26 نقطة.
بدأ أصحاب الأرض بضغط هجومي على برشلونة وكانوا الأكثر خطورة على المرمى، في ظل التألق الألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، الذي لم يقدم لاعبيه المستوى المنتظر خلال سير اللقاء. وعانى الفريق الكتالوني من سوء في الانتشار وبطء كبير في التحرك خلال أغلب فترات الشوط الأول، سواء من وسط الملعب أو خط الهجوم الذي
بدأ أصحاب الأرض بضغط هجومي على برشلونة وكانوا الأكثر خطورة على المرمى، في ظل التألق الألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، الذي لم يقدم لاعبيه المستوى المنتظر خلال سير اللقاء.
وعانى الفريق الكتالوني من سوء في الانتشار وبطء كبير في التحرك خلال أغلب فترات الشوط الأول، سواء من وسط الملعب أو خط الهجوم الذي كان خارج الخدمة.
وأنقذ تير شتيجن فرصة هدف مؤكد لبلباو من ضربة رأس انقض عليها الحارس الألماني ببراعة لتخرج ركنية في النهاية.
وتحول أداء برشلونة في الشوط الثاني، لكن دون خطورة على المرمى، في ظل التنظيم الدفاعي الجيد من لاعبي بيلباو، الذين اعتمدوا على التأمين الدفاعي في الربع ساعة الأخير من اللقاء.
وعاد شتيجن لممارسة هوايته في الدفاع عن مرماه بعدما تصدى لتسديدة ويليامس من داخل منطقة جزاء، ليحافظ على شباكه نظيفة وينقذ فريقه من الخسارة
كانت هذه تفاصيل خبر شتيجن ينقذ برشلونة من السقوط أمام بيلباو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.