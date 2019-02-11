انت الان تتابع يوفنتوس يقسو على ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره ساسولو، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد مابي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسجَّل ثلاثية السيدة العجوز سامي خضيرة، كريستيانو رونالدو، إيمري تشان، ليرفع اليوفي رصيده إلى 63 نقطة، معززا موقعه في صدارة ترتيب البطولة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي، في حين تجمَّد رصيد ساسولو، عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما تلقى الخسارة السابعة هذا الموسم.

بداية المباراة جاءت سريعة من قبل لاعبي الفريقين، وسجل سامي خضيرة أول أهداف اللقاء، في الدقيقة 23، بعد خطأ فادح من كونسيلي، حارس ساسولو، في تمرير الكرة، التي وصلت إلى رونالدو سددها من على حدود منطقة الجزاء، ويتصدى الحارس، لترتد لخضيرة أمام المرمى، ليسكنها في الشباك، وسجل رونالدو هدفًا ثانيًا للضيوف،