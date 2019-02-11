يوفنتوس يقسو على ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي

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تحرير:علي الزيني ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره ساسولو، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد مابي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسجَّل ثلاثية السيدة العجوز سامي خضيرة، كريستيانو رونالدو، إيمري تشان، ليرفع اليوفي رصيده إلى 63 نقطة، معززا موقعه في صدارة ترتيب البطولة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي، في حين تجمَّد رصيد ساسولو، عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما تلقى الخسارة السابعة هذا الموسم.
بداية المباراة جاءت سريعة من قبل لاعبي الفريقين، وسجل سامي خضيرة أول أهداف اللقاء، في الدقيقة 23، بعد خطأ فادح من كونسيلي، حارس ساسولو، في تمرير الكرة، التي وصلت إلى رونالدو سددها من على حدود منطقة الجزاء، ويتصدى الحارس، لترتد لخضيرة أمام المرمى، ليسكنها في الشباك، وسجل رونالدو هدفًا ثانيًا للضيوف،
وفي الدقيقة 70 أضاف رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس، بعد عرضية من ركنية، استقبلها برأسه داخل الشباك، ليعزز صدارته قائمة هدافي البطولة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفًا.
واختتم إيمري تشان ثلاثية السيدة العجوز في الدقيقة 86، من أول لمسة له عقب نزوله إلى ملعب المباراة، بعد تمريرة من رونالدو ردها داخل الشباك، لينتهي اللقاء بفوز اليوفي بثلاثية نظيفة.
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