الامارات | أبطال الإمارات يسيطرون على منصة «دبي للدراجات المائية»

شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الإمارات يسيطرون على منصة «دبي للدراجات المائية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبطال الإمارات على منصة التتويج. من المصدر

واصل أبطال رياضة الدراجات المائية تألقهم في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 2019، وسيطروا على المراكز الأولى في سباق دبي (الجولة الرابعة)، الذي أقيم أول من أمس، في شاطئ جميرا قبالة مركز ميركاتو.

وشهد السباق مشاركة 70 متسابقاً تنافسوا على ألقاب 12 فئة مختلفة، تقدمهم فرسان الإمارات، إضافة إلى أبطال العالم الذين يمثلون بلدان بريطانيا وفرنسا والنمسا والمجر والدنمارك واليابان والكويت والسعودية والبحرين والمغرب ومصر.

واستطاع البطل الإماراتي العالمي راشد علي الملا حصد العلامة الكاملة في منافسات الحركات الاستعراضية محققاً المركز الأول، ليضيف 25 نقطة جديدة أوصلته إلى النقطة رقم 100، ليقترب كثيراً من المحافظة على لقبه للعام الرابع على التوالي، فيما حل ثانياً البطل عبدالجليل العوضي، وذهب المركز الثالث إلى المغربي ياسين فضلي.

وكان مانع حبيب المرزوقي على الموعد في منافسات فئة هايدرو فلاي (الألواح المائية الطائرة) التي تقام ضمن فئات سباق دبي، ليحقق المركز الأول للمرة الثانية، متفوقاً على شقيقه ماجد الذي احتل المركز الثاني وبطلنا علي سعيد بن ثالث.

ونجح عبدالله عبدالرحمن الحمادي في الفوز بالمركز الأول في فئة واقف جي بي 2، متفوقاً على الكويتي سالم المطوع (الثاني)، والمجري تيري اتيلا (الثالث)، لينفرد وحيداً في صدارة الترتيب العام لهذه الفئة برصيد 182 نقطة.

وغرد سلمان يونس العوضي وحيداً في منافسات جالس جي بي 2 محققاً المركز الأول بجدارة، ليعزز صدارته للترتيب العام لهذه الفئة مضيفاً 47 نقطة جديدة ورافعاً غلته من النقاط إلى 187 نقطة، فيما جاء ثانياً أبوبكر ناصر المري، وحصل علي اللنجاوي على المركز الثالث.

وفي فئة جالس جي بي 3، المخصصة لنجوم الإمارات، نال عامر عبدالرزاق حوير المركز الأول، مضيفاً 47 نقطة جديدة إلى رصيده، معززاً موقفه في صدارة الترتيب العام برصيد 181 نقطة بعد منافسة شرسة مع سيف اليافعي (الثاني)، بينما نال فهد البلوشي المركز الثالث، فيما نجح سعود يوسف آل خوري في الحصول على المركز الثالث في فئة جالس جي بي 4، خلف الكويتيين يوسف بيان الخلفان (الأول) وأحمد عبدالعزيز الخضاري (الثالث).

وأظهرت منافسات فئة المخضرين واقف جي بي 2 ستوك، والتي تجمع الأبطال القدامى فوق 30 عاماً، فوز محمد ميزر المري بالمركز الأول، متفوقاً على حريز المر بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية (الثاني)، وراشد سهيل الطاير (الثالث)، وفي فئات المحترفين سيطر أبطال الكويت على منافسات جالس جي بي 1، وفازوا بالمراكز الثلاثة الأولى.

وعقب نهاية المنافسات جرت مراسم تتويج أبطال سباق دبي في الفئات المختلفة بحضور نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية علي ناصر بالحبالة، ورئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية حريز المر محمد بن حريز، ورئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي المقدم علي عبدالله النقبي، والمدير التنفيذي بالوكالة محمد عبدالله الشامسي، ومدير إدارة السباقات هزيم محمد القمزي.

أبطال المستقبل

نجح البطل الواعد أحمد عيسى الحمادي في انتزاع المركز الأول في فئة واقف ناشئين جي بي 3.3، ليعزز صدارته للترتيب العام برصيد 194 نقطة، فيما حل ثانياً الكويتي شاهين رمضان، وجاء ثالثاً حميد خالد المطروشي.

وفاز الكويتي فارس إبراهيم رمضان بالمركز الأول لفئة واقف ناشئين 3.2، متفوقاً على الإماراتي سهيل راشد الطاير (الثاني)، الذي احتفظ بصدارة الترتيب العام برصيد 177 نقطة، ثم راشد سالم طاهر (الثالث).

وظفر الناشئ علي عيسى آل علي بالمركز الأول في فئة واقف ناشئين جي بي 3.1، متفوقاً على منافسه الوحيد عمر عيسى الحمادي الذي حل ثانياً ليستمر في صدارة الترتيب العام لهذه الفئة، بعد الجولة الرابعة برصيد 191 نقطة وبفارق تسع نقاط عن منافسه عمر صاحب المركز الثاني.