الامارات | الكعبي: ظرف اضطراري فتح الباب لمشاركتي مع شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبي: ظرف اضطراري فتح الباب لمشاركتي مع شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبدالعزيز الكعبي اشترك في مباراة النصر بدلاً من مرزوق. تصوير: أسامة أبوغانم

أعرب لاعب شباب الأهلي، عبدالعزيز الكعبي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على النصر، أول من أمس، في دور الثمانية من بطولة كأس رئيس الدولة، بركلات الترجيح، ليتأهل شباب الأهلي إلى نصف النهائي، مشيراً إلى أن مشاركته أساسياً مع الفريق في المباراة لم تكن ضمن حساباته، وأن ظرفاً اضطرارياً أسهم في اختيار الجهاز الفني للعب أمام «العميد».

وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم» إن إصابة محمد مرزوق فتحت الباب لمشاركته أساسياً، موضحاً: «لم أكن ضمن خيارات الجهاز الفني، لكن إصابة مرزوق جعلتني أحصل على فرصة اللعب أساسياً، ورغم ذلك لم أفاجأ، وكنت مستعد للمشاركة في أي وقت، خصوصاً أن أي لاعب ينتظر هذه الفرصة».

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً في سبع مباريات في كأس الخليج العربي في الموسم الحالي، بسبب القرار الذي فرضه اتحاد الكرة بمشاركه ثلاثة لاعبين شباب مع الأندية في كل مباراة، بينما لم يشارك في أي مباراة في دوري الخليج العربي، علماً بأن المدرب مهدي علي كان أول من منحه فرصة المشاركة مع الفريق الأول، بخوضه اربع مباريات في دوري الخليج العربي، ومثلها في كأس الخليج العربي في الموسم الماضي.

وعلق الكعبي على مستواه أمام النصر، وقال: «سعيد بالمردود الذي قدمته، لكن لا أستطيع القول إنني قدمت أفضل ما لدي، لأن لدي المزيد الذي أستطيع أن أقدمه في المباريات المقبلة، وذلك سيكون بالاجتهاد وبذل المزيد من الجهد في التدريبات».

أما بالنسبة إلى الأداء الهجومي القوي الذي قدمه أمام النصر، وتصدي العارضة لفرصة خطرة له إلى جانب تهديده مرمى «العميد» بأكثر من هجمة، قال: «المدرب أروابارينا يثق في إمكاناتي وساعدني كثيراً حتى أظهر بهذه الصورة، وأنا في الأساس طريقة لعبي هجومية، وعندما منحني المدرب الثقة في أن أتقدم من الدفاع إلى الهجوم، كنت أقوم بالأدوار الهجومية التي أحبها».

ورداً على سؤال يتعلق بأن نادي شباب الأهلي بات الفريق الوحيد الذي ينافس في البطولات المحلية الثلاثة، بتأهله إلى نصف النهائي في كأس الخليج العربي، والدور نفسه في كأس رئيس الدولة، إلى جانب الاستمرار في المنافسة في لقب دوري الخليج العربي، وإذا كان ذلك سيزيد من الضغط على اللاعبين، قال: «نحن دوماً تحت الضغط، ونعلم أن شباب الأهلي يلعب للفوز في أي مباراة أو بطولة يشارك بها، وبالتأكيد أن يكون لدينا حظوظ في المنافسة في جميع البطولات، يعد أمراً يسعدنا، ويجعلنا أكثر تركيزاً ورغبة في الاستمرار في المنافسة، لأننا نسعى إلى تحقيق بطولة على الأقل في الموسم الحالي».

وعن مواجهة النصر مجدداً في نصف نهائي كأس الخليج العربي، وتأثير مباراة الفريقين أول من أمس، على هذه المواجهة، قال: «نتمنى أن نكرر تفوقنا على النصر في هذه البطولة، إذ إننا حققنا الفوز على (العميد) في الدوري وفي الكأس، ولكن بالتأكيد لا أستطيع القول إن (الثالثة ثابتة)، وإننا سنحقق الفوز في نصف نهائي كأس الخليج العربي، لأن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وبصفة عامة النصر قدم مباراة قوية أول من أمس، والأمر نفسه بالنسبة إلى شباب الأهلي، إذ إننا كنا الأكثر خطورة على المرمى، وأهدرنا العديد من الفرص الخطرة، ولم نكن لنصل إلى ركلات الترجيح لو اقتنصنا الفرص التي حصلنا عليها».

وختم الكعبي تصريحاته بالتأكيد بأنه لم يشعر بالقلق بعدما أحرز النصر الهدف الأول في الدقيقة 79، وقال: «كنت واثقاً تماماً في تحقيق الفوز، ورغم أن النصر أحرز الهدف الأول في توقيت صعب، لكن وفقاً لمردود لاعبي شباب الأهلي، كنت واثقاً بأننا سنحرز هدف التعادل في أي توقيت، لأننا قدمنا مباراة كبيرة، وكنا نستحق إحراز هذا الهدف».

بينات: ركلة الجزاء غير صحيحة

أكد مدرب النصر، الإسباني خوسيه بينات، أنه يرى أن ركلة الجزاء التي حصل عليها شباب الأهلي أمام «العميد» ليست صحيحة، رغم استعانة الحكم عبدالله العاجل بتقنية الفيديو مرتين لاتخاذ القرار.

وقال بينات في مؤتمر صحافي، إنه سيشاهد إعادة اللعبة مرة أخرى، بينما أوضح أن المباراة كانت متكافئة بين الفريقين، موضحاً أن «كان لدينا فرص أخطر، وبصفة عامة توقعت قبل المباراة أن الفريق الذي سيحرز الهدف الأول هو الذي سيحقق الفوز، ولقد أحرزنا الهدف، لكن أرى أنه تم احتساب ركلة جزاء ضدنا غير صحيحة».

أروابارينا: ينتظرنا نهائي جديد أمام عجمان

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن الفريق يخوض مبارياته في النصف الثاني من الموسم، كأنه يخوض نهائي بطولة في كل مباراة، موضحاً أن شباب الأهلي فاز في أول نهائي على الجزيرة، ثم تفوق على النصر، وينتظره نهائي جديد أمام عجمان في الدوري.

وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي إنه يرى أن الأداء في مباراة شباب الأهلي والنصر لا يرتقي إلى درجة جيد جداً، لكن هناك إيجابيات، والفريق حالفه التوفيق في أن يحقق الفوز بركلات الترجيح. وأضاف: «أهنئ اللاعبين على مردودهم، ويجب أن نقوم بتحسين مستوانا في المباريات المقبلة، إذ تنتظرنا مواجهات صعبة».