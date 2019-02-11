أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 10 / 2 / 2019 خطأ يغير مسار نجم إنتر

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جدة - عمرو شويل لا يزال مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان الإيطالي غير مؤكد، حتى الآن، في ظل تراجع المفاوضات بين الطرفين.
المفاوضات على تمديد عقد إيكاردي مع إنتر ميلان تتراجع، ويستطيع ريال مدريد الاستفادة من هذا التراجع، والدخول بقوة مع الدولي الأرجنتيني.
وأغلق ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان، وتيرة المفاوضات خلال الفترة الحالية، بسبب اعتقاده أنه لا يوجد من سيدفع 110 ملايين يورو لشرط الإفراج عن إيكاردي.
إن إنتر ميلان سيهدف في الوقت الحالي التركيز على مسار باولو ديبالا في يوفنتوس، لكن ريال مدريد لن يغيب عن إيكاردي، الذي كان يتابع لعدة أشهر.
وقد يحاول نادي ريال مدريد الاندفاع نحو إيكاردي، بعد إيقاف المفاوضات من جانب إنتر ميلان، في محاولة للظفر بخدمات اللاعب الأرجنتيني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
جماهير اتلتيكو مدريد تهاجم كورتوا
تعرض البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، لهجوم شرس بـ "الفئران"، من قبل مشجعي فريقه السابق أتلتيكو مدريد خلال مباراة الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر الدوري الإسباني.
واستضاف أتلتيكو مدريد منافسه اللدود ريال مدريد على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” مساء السبت، وانتهت المباراة المثيرة للجدل بفوز النادي الملكي 3-1.
كان حارس المرمى ذو الـ26 عاما، قد انتقل إلى صفوف البلوز بعد انتهاء مدة إعارته مع أتلتيكو مدريد من تشلسي عام 2014، قبل أن ينتقل لريال مدريد العام الماضي.
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