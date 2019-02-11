أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 10 / 2 / 2019 خطأ يغير مسار نجم إنتر

جدة - عمرو شويل لا يزال مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان الإيطالي غير مؤكد، حتى الآن، في ظل تراجع المفاوضات بين الطرفين.

المفاوضات على تمديد عقد إيكاردي مع إنتر ميلان تتراجع، ويستطيع ريال مدريد الاستفادة من هذا التراجع، والدخول بقوة مع الدولي الأرجنتيني.

وأغلق ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان، وتيرة المفاوضات خلال الفترة الحالية، بسبب اعتقاده أنه لا يوجد من سيدفع 110 ملايين يورو لشرط الإفراج عن إيكاردي.

إن إنتر ميلان سيهدف في الوقت الحالي التركيز على مسار باولو ديبالا في يوفنتوس، لكن ريال مدريد لن يغيب عن إيكاردي، الذي كان يتابع لعدة أشهر.

وقد يحاول نادي ريال مدريد الاندفاع نحو إيكاردي، بعد إيقاف المفاوضات من جانب إنتر ميلان، في محاولة للظفر بخدمات اللاعب الأرجنتيني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.