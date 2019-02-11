شكرا لقرائتكم برشلونة يسقط فى فخ التعادل أمام بيلباو فى الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط برشلونة فى فخ التعادل السلبى أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

لم يقدم برشلونة المستوى المنتظر منه خلال شوطى المباراة، إذ ظهر جميع لاعبيه بعيدين عن مستواه، ولم يهددوا مرمى الفريق الباسكى بفرص خطيرة.



مباراة اتليتيك بيلباو ضد برشلونة فى المقابل كان أتلتيك بيلباو الأخطر على مرمى البارسا، طوال أحداث المباراة، وتألق الحارس الألمانى تير شتيجن، الذى حافظ على نظافة شباكه، بعد تصديه لأكثر من فرصة خطيرة للفريق المستضيف.

وتعرض أوسكار دى ماركوس مدافع بيلباو للطرد فى الدقيقة 91 من عمر اللقاء، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد صاحب المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بينما يحتل أتلتيك بيلباو المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.