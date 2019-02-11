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نتائج مباريات الدوري المصرى اليوم الاحد 10 / 2 / 2019

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جدة - عمرو شويل شهدت نتائج مباريات الدوري المصرى اليوم الاحد 10 / 2 / 2019   فوز الاتحاد السكندري على نظيره وادى دجلة  بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الممتاز.

الاتحاد يهرب من القاع بالفوز على دجلة بثلاثية

حقق الإتحاد السكندرى فوزا ثمينا وغاليا على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

تقدم الإتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 30 ، وتعادل حسام عرفات لوادى دجلة فى الدقيقة 36 ، قبل أن يعود خالد قمر ليسجل الهدف الشخصى الثانى له ولفريقه .

وفى الشوط الثانى نجح محمد ناجى جدو مهاجم الإتحاد السكندرى فى إحراز الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 82 من عمر اللقاء ليقضى على آمال الدجلاوية فى تحقيق التعادل على أقل تقدير .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإتحاد السكندرى إلى 24 نقطة فى المركز الثانى عشر بجدول الترتيب ، بينما يستمر وادى دجلة فى المركز قبل الاخير

جاءت المباراة سريعة وقوية من كلا الفريقين وظهر فيها رغبة اللاعبين فى خطف الثلاث نقاط فى ظل موقفهم الصعب بجدول الترتيب خاصة وأنهما فى المركزين قبل السابع عشر والسادس عشر للدورى .

 

الزمالك يواصل تربعه على صدراة الترتيب

واصل الزمالك تربعه على صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 48 نقطة بعد ان لعب 19 مباراة فاز فى 15 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر لقاء وحيد أمام النجوم وله 39 هدفا وعليه 14 هدفا.

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بيراميدز يحتل المركز الثانى فى ترتيب فرق جدول الدوري

احتل نادى بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 42 نقطة بعد ان لعب 21 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 9 مباريات وخسر لقاء وحيد امام الإسماعيلى وسجل لاعبوه 37 هدفا وعليه 22 هدفا.

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الأهلى يحتل المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المصري

رفع الأهلى رصيده إلى النقطة 39 فى المركز الثالث بعد الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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شهدت نتائج مباريات الدوري المصرى اليوم الاحد 10 / 2 / 2019   فوز الاتحاد السكندري على نظيره وادى دجلة  بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد يهرب من القاع بالفوز على دجلة بثلاثية

حقق الإتحاد السكندرى فوزا ثمينا وغاليا على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

تقدم الإتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 30 ، وتعادل حسام عرفات لوادى دجلة فى الدقيقة 36 ، قبل أن يعود خالد قمر ليسجل الهدف الشخصى الثانى له ولفريقه .

وفى الشوط الثانى نجح محمد ناجى جدو مهاجم الإتحاد السكندرى فى إحراز الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 82 من عمر اللقاء ليقضى على آمال الدجلاوية فى تحقيق التعادل على أقل تقدير .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإتحاد السكندرى إلى 24 نقطة فى المركز الثانى عشر بجدول الترتيب ، بينما يستمر وادى دجلة فى المركز قبل الاخير

جاءت المباراة سريعة وقوية من كلا الفريقين وظهر فيها رغبة اللاعبين فى خطف الثلاث نقاط فى ظل موقفهم الصعب بجدول الترتيب خاصة وأنهما فى المركزين قبل السابع عشر والسادس عشر للدورى .

 

الزمالك يواصل تربعه على صدراة الترتيب

واصل الزمالك تربعه على صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 48 نقطة بعد ان لعب 19 مباراة فاز فى 15 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر لقاء وحيد أمام النجوم وله 39 هدفا وعليه 14 هدفا.

201901250317221722.jpg

بيراميدز يحتل المركز الثانى فى ترتيب فرق جدول الدوري

احتل نادى بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 42 نقطة بعد ان لعب 21 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 9 مباريات وخسر لقاء وحيد امام الإسماعيلى وسجل لاعبوه 37 هدفا وعليه 22 هدفا.

201901051135583558.jpg

الأهلى يحتل المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المصري

رفع الأهلى رصيده إلى النقطة 39 فى المركز الثالث بعد الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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