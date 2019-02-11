جدة - عمرو شويل شهدت نتائج مباريات الدوري المصرى اليوم الاحد 10 / 2 / 2019 فوز الاتحاد السكندري على نظيره وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. الاتحاد يهرب من القاع بالفوز على دجلة بثلاثية حقق الإتحاد السكندرى فوزا ثمينا وغاليا على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

تقدم الإتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 30 ، وتعادل حسام عرفات لوادى دجلة فى الدقيقة 36 ، قبل أن يعود خالد قمر ليسجل الهدف الشخصى الثانى له ولفريقه . وفى الشوط الثانى نجح محمد ناجى جدو مهاجم الإتحاد السكندرى فى إحراز الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 82 من عمر اللقاء ليقضى على آمال الدجلاوية فى تحقيق التعادل على أقل تقدير . بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإتحاد السكندرى إلى 24 نقطة فى المركز الثانى عشر بجدول الترتيب ، بينما يستمر وادى دجلة فى المركز قبل الاخير جاءت المباراة سريعة وقوية من كلا الفريقين وظهر فيها رغبة اللاعبين فى خطف الثلاث نقاط فى ظل موقفهم الصعب بجدول الترتيب خاصة وأنهما فى المركزين قبل السابع عشر والسادس عشر للدورى .

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