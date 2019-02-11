شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم الأحد 10 / 2 / 2019 ليلة أنفيلد الخاصة بالبافارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أندي روبرتسون أن معسكر ليفربول التدريبي المقبل، سيأتي في وقت مناسب لإعادة تنشيط الفريق خلال الموسم.

وعاد الريدز لطريق الانتصارات يوم السبت، بالفوز بثلاثية نظيفة على بورنموث في آنفيلد، ولن يخوض الفريق أي مباريات حتى مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال يوم 19 فبراير.

ويستغل يورجن كلوب والفريق هذه الفترة الخالية من المباريات، لخوض معسكر تدريبي في أجواء أكثر دفئاً هذا الأسبوع.

وقال روبرتسون لموقع ليفربول: "نحن فريق يعاني من عديد الإصابات، لكن اللاعبين سيعودون. ترينت عاد وكان من الرائع رؤيته. جيني كان يناضل طيلة الأسبوع وشارك. كان من الرائع أنرى هيندو مجددا على مقاعد البدلاء".

"حصلنا على 10 أيام جيدة حتى مواجهة بايرن. سنذهب إلى معسكر التدريبات ونأمل أن يعود لنا المزيد من اللاعبين. سيكون أسبوعاً صعباً، ونعرف ذلك بالفعل، سيكون مليئاً بالتدريبات وأشياء من هذا القبيل، ولكن هذا ما نستمتع بفعله".

"نأمل أن يكون الطقس جيداً. دائماً ما يكون التدريب في الشمس لطيفاً عن التدريب في المطر. سيكون من الجيد الابتعاد والعودة بكامل قوتنا لمواجهة بايرن. نأمل أن تكون ليلة خاصة أخرى في آنفيلد".

كلوب يشيد بضغط ليفربول أمام بورنموث

أعرب يور[ن كلوب عن سعادته بعودة ليفربول للضغط المضاد خلال المباراة التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة في يوم السبت على ملعب آنفيلد.

وقال كلوب لموقع ليفربول: "أردنا أن نصعب الأمور عليهم قدر الإمكان، وهذا ما فعلناه. ضغطنا المضاد عقب أسبوعين من الراحة، كان ما نريد إظهار قدرتنا على فعله خلال المباراة. علينا أن نظهر ذلك. هذا ما أوصلنا للموقف الذي نحن عليه الآن، وما يجب علينا أن نحتفظ به. افتقرنا إلى ذلك قليلا في المباراتين الإخيرتين".

وحقق ليفربول الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه بورنموث، عن طريق ساديو ماني وجيني فينالدوم ومحمد صلاح.

وأكمل كلوب: "أعجبتني المباراة كثيراً لأنها كانت مزيجاً من السيطرة وكسر الخطوط. لقد كان ذلك جيداً حقاً. قدم لاعبو الهجوم مستويات رائعة. نابي كيتا وفينالدوم كانا في المكان الصحيح، ونجحا في استخلاص الكرات".

"كان ظهيري الجنب مجيدين بشكل رائع، وكان بوبي أفضل بقليل من الطبيعي. ما فعله في الهدف الثالث كان رائعاً. كانت مباراة جيدة حقاً، وأنا سعيد بذلك للغاية".