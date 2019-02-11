شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم الأحد 10 / 2 / 2019 الثعلب يقترب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات كل الطرق تؤدي إلى رحيل نجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلى يوفنتوس الإيطالي، لمرافقة زميله السابق كريتسيانو رونالدو.

ويرغب يوفنتوس في التعاقد مع الثعلب مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف اليوفي، بجانب تلبية رغبة رونالدو هداف السيدة العجوز الحالي.

وتحدث سيرجو ريجيلون ظهير أيسر ريال مدريد، عن المنافسة مع المخضرم مارسيلو، خلال الموسم الجاري، في ظل اعتماد سولاري مدرب المرينجي على اللاعب الشاب.

ويعتبر مارسيلو واحداً من أفضل أفضل اليسار في العالم، إن لم يكن الأفضل ، وهو في وضع معقد منذ وصول سانتياغو سولاري، إلى منصب المدير الفني.

ويبدو أن مدرب ريال مدريد لا يعتمد أكثر على اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، مفضلاً بذلك الشاب سيرجيو، علاوة على ذلك في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد هذا السبت (1-3)، أمضى اللاعب البرازيلي الدولي كامل اللقاء على مقاعد البدلاء.

وعلى هامش الانتصار ضد أتليتيكو مدريد في واندا متروبليتانو، ألمح سيرجيو أنه غير مستعد لتقديم هدايا مارسيلو.

وقال اللاعب الشاب: هل أخذت بالتأكيد مكان مارسيلو؟ كما أقول دائما، وجميع اللاعبين ريال مدريد قادرين على لعب هذا النوع من المباريات، ولكن هذا المدرب الذي يقرر من يلعب ومن لا يلعب.

وزاد اللاعب الشاب: أنا أعيش حلمي وأعتزم التمسك به بكل قوتي، يعلم المدرب أنه من خلال الوقوف على أرض الملعب، يمكنه الاعتماد علي.

تصريحات اللاعب الشاب، تؤكد تمسكه بمركز مارسيلو، خلال الموسم الجاري، وبالتالي سيظل البرازيلي المخضرم حبيس دكة البدلاء، لذلك سيكون قرار الرحيل إلى يوفنتوس هو الأمثل، في الميركاتو الصيفي.