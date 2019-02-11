شرطة أبوظبي تتصدر ترايثلون الحديريات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت شرطه أبوظبي المركز الأول في الفئتين الفردي والفرق في سباق مجلس أبوظبي الرياضي للترايثلون في الحديريات، بزمن قياسي بلغ ساعة و59 دقيقة و31 ثانية.

وقطع اللاعب علي المنهالي مسافة 1500 في السباحة بزمن 19 دقيقة و 54 ثانية، وحققت اللاعبة لبنى الحلواني المركز الأول في مسافة 41 كيلومتراً في سباق الدراجات الهوائية خلال ساعة و3 دقائق و5 ثوان، وحقق سلطان الظنحاني مسافة 10 كيلومترات في الجري في زمن 32 دقيقة و41 ثانية، وحصل اللاعب عبدالله اللقيطي على المركز الأول في المسافة الأولمبية، حيث أنهى السباق في ساعتين و9 دقائق و30 ثانية.

وعلى صعيد آخر، حصل فريق شرطة أبوظبي للدراجات الهوائية المكون من 7 لاعبين على المركز الأول في بطولة سيح السلم المقامة في إمارة دبي، والتي أقيمت بعد التصفيات الأولية بمشاركة 60 دراجاً وتعتبر من أهم بطولات الدراجات في الإمارات.