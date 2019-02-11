الاتحاد لا يفوز في الجوهرة.. والشباب يسقط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

عجز اتحاد جدة عن تحقيق أول انتصار له أمام أنصاره في ملعب الجوهرة المشعة هذا الموسم، ليخرج متعادلا من دون أهداف أمام ضيفه التعاون في ختام الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ورفع «العميد» رصيده إلى 14 نقطة دون تغيير بمركزه قبل الأخير، بينما صعد التعاون للنقطة 30 محتلا المركز السادس.

وهذه هي المرة الرابعة هذا الموسم التي يتعادل فيها الاتحاد داخل قواعده مقابل 3 انتصارات وتعادل خارجها.

وفي بريدة أحرز الوحدة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعود إلى مكة بأفضل نتيجة على حساب مضيفه الرائد، ورفع الفريق المكي رصيده إلى 31 نقطة بينما بقي الرائد على 23 نقطة في المركز 11.

يدين الفرسان بفوزهم العريض لريناتو وفواز اليامي وجليرمي الذين هزوا شباك الجزائري عز الدين دوخة، رغم تقدم الرائد بالنتيجة في الدقيقة 11 عن طريق الوافد الجديد لومبي.

وفي الأحساء حقق الفتح فوزا قاتلا على ضيفه الشباب بهدف أحرزه إبراهيم الشيحي (88) وأهدر الشباب ركلة جزاء نفذها الروماني بوديسكو (67)، وأكمل اللقاء منقوصا بعد طرد مدافعه حسن معاذ (56)، بذلك تراجع الشباب للمركز الرابع (34 نقطة) ورفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة ثامنا.