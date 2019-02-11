شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك بثلاثة ملاكمين في «عربية الشباب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك الإمارات في البطولة العربية للملاكمة للشباب، والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 10 إلى 15 فبراير/شباط الجاري، بثلاثة لاعبين، وتنطلق المنافسات اليوم بإقامة الأوزان الأولى، ويترأس بعثة منتخب الإمارات، محمد بوخاطر نائب رئيس مجلس الإدارة، والإداري إبراهيم الزعابي، والحكمان باسل المشجري ومحمد خوري، والجهاز الفني بقيادة المدرب عادل العشري وثلاثة لاعبين هم سعود عبد الواحد بوزن (+91) كجم، وسيف مصبح بوزن (69) كجم، وسعيد الهنائي بوزن (60) كجم.
وأوضح عبدالله الزعابي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد أن البطولة فرصة جيدة للمشاركين لمزيد من الاحتكاك مع المدارس المختلفة والتعرف على الخبرات الميدانية للملاكمين العرب للاستفادة منها، وأثنى الزعابي على جهود الجهازين الفني والإداري للمنتخب.
وعلى خط آخر سيشارك الحكمان باسل المشجري ومحمد خوري في دورة ترقي الحكام نجمتين والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/شباط الجاري على هامش البطولة.
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