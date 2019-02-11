مانشستر سيتي يقسو على تشيلسي بسداسية نظيفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الكاسح على تشيلسي 6-صفر في المرحلة 26.

وسجل الأرجنتيني أجويرو ثلاثة أهداف «هاتريك» ليشارك المصري محمد صلاح في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً، في حين أكمل جوندوجان وسترلينج «هدفين» السداسية.

وتصدر سيتي برصيد 65 نقطة وبفارق المواجهة المباشرة عن ليفربول، علماً أن سيتي خاض مباراة أكثر. وخسر تشيلسي (50 نقطة) المركز الرابع لصالح مانشستر يونايتد صاحب 51 نقطة.

من جهته، عزز توتنهام هوتسبر مركزه الثالث بفوزه على ضيفه ليستر سيتي 3-1، في مباراة كان لحارس مرماه الدولي الفرنسي هوجو لوريس دور حاسم في نتيجتها.

وتمكن لوريس، من الدفاع عن شباكه في مواجهة محاولات متكررة من ليستر، أبرزها ركلة جزاء في الشوط الثاني للمهاجم جيمي فاردي.

وأكمل الكولومبي دافينسون سانشيز والدنماركي كريستيان إريكسن والكوري الجنوبي سون هيونج-مين، مهام لوريس، بتسجيل الأهداف الثلاثة في الدقائق 33 و63 و90+1 توالياً، بينما سجل فاردي لليستر (76). رفع توتنهام بفوزه الرابع توالياً والخامس في آخر ست مباريات، رصيده في المركز الثالث إلى 60 نقطة.