شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور اليونايتد مع بوجبا وضد لوكاكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع مشجعو اليونايتد فوز فريقهم على فولهام بشغف كبير، لكن الانتقادات طالت مهاجم الفريق روملو لوكاكو، بعدما شوهد وهو يعبر عن امتعاضه لأن زميله الفرنسي بول بوجبا لم يمرر له الكرة، ليسجل هو الهدف الأول للفريق بدلاً من بوجبا لكنه صفق بعد احتفال بوجبا بالهدف، واتهم المشجعون المهاجم ب«الأنانية» وغرد أحدهم: «انظروا لوجه لوكاكو، غضب لأن بوجبا لم يمرر له»، وكتب آخر: «لا أفهم ردة فعل لوكاكو، هل كان يريد أن يسجل هدف تسلل، ردة فعله لا تعجبني».
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