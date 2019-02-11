شكرا لقرائتكم خبر عن فرق تستبدل 12 مدرباً بعد 14 جولة! والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل سقوط أوراق مدربي دوري الخليج العربي، كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف، بعدما انضم التشيكي إيفان هاشيك إلى قائمة ضحايا هذا الموسم، عقب خسارة الفريق أمام الوصل في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وبات الفجيرة هو «تاسع» فريق من بين أندية المسابقة ال14 التي تتخلى عن مدربيها، سواء بقرار الإقالة أو حتى الاستقالة، بحثاً عن عرض أفضل أو أكثر فائدة مادياً.

وقد تمكن 5 مدربين فقط، من أصل 14 مدرباً من الحفاظ على مواقعهم ومقاعدهم حتى الآن، وهم كل من: عبد العزيز العنبري (الشارقة)، والكرواتي غوريتش (بني ياس)، والمصري أيمن الرمادي (عجمان)، الصربي رادولوفيتش (الظفرة)، والتونسي جلال قادري (الإمارات).

واللافت أن قائمة الصامدين تضم مدرباً مواطناً، ومدربين عربيين، بعدما كان تاريخ الإقالات في دورينا يقول إن المواطن والعربي هما الأقرب للإطاحة برؤوسهم، عندما تدور مقصلة الإطاحة والإقالات.

واستبدلت الفرق حتى الآن 12 مدرباً، منهم 9 تولوا المهمة بداية الموسم الحالي، و3 مدربين «مؤقتين»، هم المواطن حسن العبدولي (الوصل)، والمواطن الحاي جمعة (الوحدة)، والبرازيلي زاناردي (النصر).

وتمكن المدرب «المساعد» الهولندي هرتوغ من خلافة مواطنه كايزر في الجزيرة؛ ليثبت نفسه كمدرب ل«فخر العاصمة»، بعدما أبلى البلاء الحسن حتى الآن.

ويتوقع أن يرتفع عدد المدربين المستبدلين، لو قرر العين السير قدماً على درب إيجاد بديل للمدرب الحالي «المؤقت» سوبيتش، الذي حل مؤقتاً بدلاً من مواطنه زوران الذي رحل «فجأة» إلى الهلال السعودي، بعدما عبر عن عدم رغبة في استكمال مهمته مع الزعيم، بعد شهر واحد من الفوز مع الفريق بوصافة مونديال الأندية، وخسارة النهائي أمام العملاق الإسباني ريال مدريد.