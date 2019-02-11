هيرتوج يطالب الجزيرة بالاستفادة من الركلات الثابتة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الهولندي داميان هيرتوج المدير الفني للجزيرة عن مجموعة من النقاط الأساسية التي سيعمل عليها في هذه المرحلة، لوضع خطة منهجية تساعد الفريق في البناء وإيجاد حلول لتجاوز كافة العقبات والثغرات، بالإضافة إلى العودة بقوة للمنافسة في الدوري.

وتراجع فريق الجزيرة بفارق ست نقاط عن الصدارة بعد خسارته أمام شباب الأهلي صفر-1، وأوضح هيرتوج أنه وعلى الرغم من أن الجزيرة يحتل المركز الثالث، إلا أنه سمح للفرق الأخرى بتسجيل 21 هدفا في شباكه بعد خوضه 14 مباراة، بالرغم من امتلاك الفريق لأقوى خط هجوم في الموسم بتحقيقه أعلى نسبة تسجيل ب 37 هدفاً.

وأشار إلى النقاط التي يجب العمل على تجاوزها على المدى الطويل لتحقيق نتائج مرضية في كافة البطولات الدولية والمحلية، والعودة للتنافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم، وقال المدرب الهولندي: «علينا التركيز حالياً على الاستفادة من الركلات الثابتة سواء من الضربات الحرة أو الركنيات على طرفي الملعب، بالإضافة إلى مواصلة العمل لتحقيق هذه الغاية وتطوير الأداء في باقي أرجاء الملعب، والأهم من ذلك هو التأكد من استمرارية التدريب جيداً والعمل بجدية لكي نستبق الأحداث ونتقدم دائماً بخطوة على الخصم. وهو ما يعني اللعب بطريقة مبتكرة وإضافة المزيد من الأساليب لخط الهجوم، في الوقت الذي نركز فيه على تطوير صفوف الدفاع».