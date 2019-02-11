شرطة دبي الأولى في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

حلقت فرق شرطة دبي (A) و(B) بالمركزين الأول والثاني لمنافسات تحدي الإمارات العربية المتحدة للفرق التكتيكية، والذي يقام بمشاركة 60 فريقاً يمثلون 50 دولة، وتقام المنافسات بميدان الروية في دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري.

ويقام تحدي الإمارات للفرق التكتيكية تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبإشراف من اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، يتنافس المشاركون خلال أربعة أيام على جوائز قدرها 170 ألف دولار من خلال 5فئات مختلفة من أجل تشجيع تبادل الأساليب الفنية والخطط التكتيكية وتعزيز مستوى المهارات التكتيكية والتحمل البدني للفرق.

وتشارك دولة الإمارات في التحدي من خلال 8 فرق ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي (A) و(B) والقيادة العامة لشرطة أبوظبي (A) و(B) والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وإدارة الشرطة الخاصة الاتحادية 71.

وكانت المنافسات انطلقت أمس في مقر ميدان الروية بحضور اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة ومساعدي القائد العام لشرطة دبي وقادة الفرق المشاركة في البطولة، حيث شهد اليوم الأول مشاركة 48 فريقاً من مختلف دول العالم.

وشملت المنافسات تحدي إنقاذ رهينة (المسابقة التكتيكية) وفاز فريق شرطة دبي (A) بالمركز الأول محققاً زمناً وقدره 41:43 ثانية، حيث نال جائزة قدرها 5000 دولار فيما حل بالمركز الثاني فريق شرطة دبي (B) محققاً زمناً وقدره 42:65 ثانية ونال جائزة قدرها 3000 دولار وجاء بالمركز الثالث فريق وحدة مكافحة الإرهاب من صربيا محققاً زمناً وقدره 44:00 ثانية ونال جائزة قدرها 2000 دولار.

وسيقام اليوم الاثنين ثاني أيام التحدي من خلال منافسات تحدي الهجوم، حيث تنطلق المنافسات عند الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً في ميدان الروية.

وعبر اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي عن رضاه على المستوى الذي ظهرت به أولى منافسات البطولة، مؤكداً أن وجودها في دبي وبتنظيم من شرطة دبي كان له الدور في تعزيز المشاركات المختلفة بالحدث.

وقال: البطولة خير دليل على سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وتميزها من بين مختلف الدول لإقامة مثل هذا الحدث الكبير الذي يجمع مختلف الجنسيات والفرق، ويؤكد أن قيادتنا الرشيدة تدفع دائماً من أجل التسامح، وفتح قنوات جديدة مع جميع دول العالم.

ولفت القائد العام لشرطة دبي إلى أن جميع الفرق الأمنية المشاركة في البطولة، على الرغم من اختلاف دياناتها وجنسياتها تتكلم لغة واحدة وهي أمن المجتمعات، متمنياً أن تكون مشاركات الإمارات في المراكز الأولى دائماً خلال المنافسات.

وأكد القائد العام لشرطة دبي أن حصول فرق شرطة دبي على المراكز الأولى في فعاليات اليوم الأول يؤكد مدى الحرفية الشديدة في التعامل مع كافة الأحداث وأداء المهام وفق الزمن المحدد سلفاً لافتاً إلى أن ذلك لا يعني وجود تقصير من بقية الفرق.

وتقدم اللواء خليفة المري بالشكر لكافة الفرق المشاركة في الحدث متمنياً لهم مشاركة مميزة، في دولة الإمارات العربية المتحدة طوال أيام التحدي.