رقم قياسي عالمي في منافسات اليوم الثاني لدولية فزاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستمر المنافسات في بطولة فزاع الدولية العاشرة لأصحاب الهمم كأس العالم «دبي 2019» التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي لليوم الثاني ويستمر معها تحطيم الأرقام العالمية المسجلة في البطولة، وسجلت الأوكرانية ماريانا شيفوشوك رقماً قياسياً عالمياً برفعها 131 كج لمجموعة وزن 55 فما فوق سيدات ونالت ذهبية المجموعة بفارق كبير عن ملاحقتها روزا كوزيفا والتركية بيسرا دومان وفي مجموعة 49 كج وما فوق للرجال وضع البرازيلي بصمته بتسجيله رقماً قياسياً على مستوى الأمريكتين بعد رفعه لوزن 144 كج.

ولا يكاد يدخل اللاعبون العرب للمنافسة بأي مجموعة في دولية فزاع إلا ونالوا نصيبهم من الذهب، فقد استطاعت المصريتان فاطمة قرني وجيهان عبدالعزيز رفع رصيد مصر إلى خمس ذهبيات وأهدى الجزائري حسين بيطر أول ذهبية للجزائر بعد منافسة قوية مع الأردني محمد طربش والماليزي بوني بونياو جستن ليرفع رصيد الجزائر إلى ميداليتين ذهبية وفضية، ووصل نصيب العرب من مراكز التتويج في البطولة إلى 13 ميدالية:

مصر 5 ذهبيات وفضية، الأردن ذهبيتان وبرونزية، الجزائر ذهبية وفضية، سوريا ذهبية والإمارات فضية، وتوج اللاعبين كل من ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع وفوزية البلوشي نائب مدير بطولات فزاع وحاج عابد عكيزي قنصل الجمهورية الجزائرية.