كيربر تشارك في بطولة دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة السادسة عالمياً، مشاركتها في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق منافساتها الأحد المقبل، وتُستهل ببطولة للسيدات، بمشاركة 9 من المصنفات الـ10 الأوائل في العالم.

وتأمل كيربر تجاوز عقدة نصف النهائي في دبي بعد خروجها منه في بطولتي 2017 و2018، على يد الأوكرانية إلينا سفيتولينا، التي توجت لاحقاً باللقب لعامين متتاليين.

غير أن المصنفة الأولى عالمياً سابقاً أثبتت دوماً جدارتها في البطولات الهامة، وتبدو على أهبة الاستعداد لبدء حملتها الأسبوع المقبل.

وقالت كيربر: «أحب اللعب في دبي، وأحب الطقس هناك، نعم إنه مشمس، والفندق الذي أقيم فيه في موقع البطولة، وأنا أستمتع بإقامتي هناك كل عام».

وقال صلاح تهلك، مدير البطولة: «من الواضح أن أنجليك كيربر تتمتع بمواهب مميزة بعد فوزها بألقاب 3 من بطولات جراند سلام، أستراليا والولايات المتحدة المفتوحتين وبطولة ويمبلدون، كما فازت بعدة ألقاب في جولة محترفات التنس على الأرض الطينية، الأمر الذي يؤكد أن حصولها على لقب بطولة فرنسا المفتوحة هو أمر في متناول اليد، وكذلك هو الأمر بالنسبة لبطولة سوق دبي الحرة، التي قدمت فيها عروضاً طيبة خلال العامين الأخيرين، ويسعدنا أن نتابعها عن كثب عندما تنطلق البطولة في وقت لاحق من هذا الشهر».