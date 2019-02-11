انطلاقة قوية لكروية «فريجي 1» في الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر



انطلقت منافسات النسخة الأولى من بطولة «فريجي 1» لسباعيات كرة القدم، التي تقام على ملاعب يونايتد بكورنيش الفجيرة، تحت شعار: «حمد بن سيف في القلب»، بمشاركة 16 فريقاً يمثلون مختلف أحياء وشعبيات المنطقة الشرقية، تم تقسيمها إلى أربع مجموعات، وتستمر منافساتها حتى مطلع مارس/‏آذار المقبل.

وجاء الافتتاح رائعاً وجميلاً، ووجد الإشادة من الحضور الغفير الذي تقدمه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، راعي البطولة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وعدد من القيادات الرياضية في الفجيرة وأعضاء اللجنة المنظمة، وجمع غفير من الجمهور، حيث اشتمل الحفل على العديد من الفقرات المتنوعة بدءاً بالسلام الوطني، ثم تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، كما تخللت الافتتاح عروض ترفيهية، أعقبها الافتتاح الرسمي للبطولة بثماني مباريات اتسمت جميعها بالقوة والإثارة، وجاءت نتائجها على النحو التالي: فوز البلوش على قدفع 3-2، وجلفار على الفصيل 3-1، والنجيمات على مريشيد 4 0، وبارهوز على الفجيرة 2-1، وقدفع على الاتحاد 6 0، والعود على مضب 1 0، والخوير على العاقولة 5-3، فيما كان التعادل الوحيد من نصيب البردي مع شريتوت 1-1.

وقاد المباريات طاقم الحكام المكون من عبد الرحمن موسى البلوشي، وعبيد سرور الرئيسي، وتستأنف مباريات البطولة يوم الخميس المقبل.

من جهته، أكد خالد المطيري مدير البطولة خلال كلمته التي ألقاها في مستهل الافتتاح، سعادته بتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تحفيز المجتمع بمختلف أطيافه وشرائحه، على ممارسة الأنشطة الرياضية، فضلاً عن إثراء روح المحبة والتعاون وبث الحماس في النفوس عبر التنافس الإيجابي المثمر، لتحقيق أكبر استفادة للمشاركين، إلى جانب المتعة والإثارة للحضور الجماهيري الذي يُتوقع توافده لمتابعة أحداث البطولة التي تحمل اسم الوالد الراحل حمد بن سيف، الذي طالما أكد أهمية الرياضة، لافتاً إلى أن الحدث ستتخلله العديد من المبادرات المجتمعية في عام التسامح، مقدماً الشكر للشيخ عبدالله الشرقي على الرعاية الكريمة، ولكل المؤسسات والدوائر التي أبدت الرغبة في المشاركة والمساهمة في إنجاح البطولة، داعياً اللاعبين إلى ضرورة التحلي بالروح الرياضية، خاصة أن الجميع يتطلع إلى تنظيم بطولة مميزة تكون سمة وعلامة لقادم البطولات.