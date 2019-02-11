حدود ونهاية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 11/02/2019

حسان العبيدلي تنازلنا بما فيه الكفايه تنازلنا عن حقوقه كثير

وحق المنتخب أصبح حكايه ووضعه صعب ونعدّه خطير

لكل طيبه ترى حدود ونهايه سكتنا.. بس.. وش باقي يصير؟! [email protected]

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