حدود ونهاية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب
تاريخ النشر: 11/02/2019
حسان العبيدلي
تنازلنا بما فيه الكفايه تنازلنا عن حقوقه كثير
وحق المنتخب أصبح حكايه ووضعه صعب ونعدّه خطير
لكل طيبه ترى حدود ونهايه سكتنا.. بس.. وش باقي يصير؟!
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